В Калининграде отменят два бесплатных автобуса к крупным торговым центрам

Мерлен» перестанут курсировать с 27 октября. Как сообщает klops.ru, причиной отмены стали новые ограничения, которые касаются посещений торговых центров. Напомним, с 18 октября попасть в ТЦ можно только обладателям QR-кода.

- Все понимают, что эта мера вынужденная, необходимая для того, чтобы снизить уровень заболеваемости за счет сокращения места скоплений граждан и побудить их к вакцинации, – рассказала заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Ирина Гракова.

Дату возобновления курсирования бесплатных автобусов к «Балтии-молл» и «Леруа Мерлен» пока не называют. Сейчас доехать до магазинов можно на автобусе №147,проезд - платный.