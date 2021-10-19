В правительстве сообщили, как долго может сохранятся система QR-кодов в Калининграде

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С 18 октября в Калининградской области введена система QR-кодов для посещения торговых центров. Оценивать уровень снижения посещаемости ТЦ в региональном министерстве экономического развития, промышленности и торговли считают пока преждевременным. Первые итоги в ведомстве планируют подвести в конце первой недели.

- Продолжительность системы QR-кодов напрямую зависит от эпидемиологической обстановки, - рассказала заместитель министра Ирина Гракова. - Рассчитываем, что доля вакцинируемых граждан в Калининградской области будет расти достаточно высокими темпами, и нынешнее ограничение не повлечет серьезных последствий для наших торговых центров.

Замминистра подчеркнула, что антиковидные решения были приняты «с учетом мнения бизнеса».