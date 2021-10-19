Калининградский студент обманул семерых россиян на продаже брендовых вещей

Все потерпевшие, жители разных регионов, искали в интернете брендовые вещи. Обнаружив подходящие объявления, они переводили на банковскую карту продавца в качестве предоплаты суммы в размере от 2 до 3 тысяч рублей. После этого мошенник переставал выходить на связь.

- Оперуполномоченными регионального Управления уголовного розыска в ходе проверки было установлено, что банковская карта, на которую перечислялись денежные средства потерпевших, оформлена на жителя Калининграда, - сообщили в пресс-службе областного УМВД. - В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали. Им оказался ранее не судимый 20-летний студент одного из вузов. В ходе обыска на квартире подозреваемого были обнаружены и изъяты системный блок, мобильный телефон и банковская карта.

Предприимчивый студент, как оказалось, занимается продажами вещей в интернете на протяжении четырех лет, однако мошенничать начал с мая нынешнего года. Деньги покупателей он тратил на оплату абонемента в фитнес-клуб и покупку спортивного питания.

Возбуждены сразу 7 уголовных дел по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается.