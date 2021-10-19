Дворец спорта «Янтарный» в Калининграде покупает солярий за бюджетные 3,4 миллиона

. Фото: Правительство Калининградской области

Дворец спорта «Янтарный» (государственное автономное учреждение ) ищет того, кто поставит заведению вертикальный солярий. Как следует из документации, размешенной на сайте госзакупок, кабина должна иметь виброплатформу, Bluetooth-соединение, звук 3D-sound, внутреннюю подсветку LED Interior light, поддерживать Aroma технологию.

Максимальная цена контракта — 3 469 433 рублей. Средства выделят из областного бюджета. Исполнитель должен будет поставить солярий в «Янтарный» до 30 ноября нынешнего года.

Напомним, тдворец спорта «Янтарный» является ареной, которая примет матчи мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года.