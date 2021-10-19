«Народным участковым» Калининградской области стал офицер из Зеленоградска

Только за последний год Алексей раскрыл 9 совершенных на его участке преступлений. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Победителем регионального этапа конкурса «Народный участковый - 2021» стал старший лейтенант полиции Алексей Шендриков из УМВД России по Зеленоградскому району.

В органах внутренних дел офицер служит с 2012 года. Должность участкового занимает около трех лет. За последний год на вверенном ему административном участке лично выявил 67 административных правонарушений и раскрыл 9 преступлений. Были в его практике и совершенно особые случаи.

Так, в одно из дежурств Алексея ночью в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в здании стоматологического центра и пристроенной к нему котельной. Оказавшись на месте происшествия еще до прибытия пожарных, участковый осмотрел горящее здание и в одном из помещений заметил лежавшего на полу мужчину. Полицейский, не раздумывая, бросился на помощь и вынес человека из огня.

- На счету Алексея 11 поощрений по службе - добавили в пресс-службе УМВД РФ по Калининградской области. - Дома его всегда ждут супруга и маленький ребенок.

Теперь зеленоградскому участковому предстоит участие в финальном этапе конкурса, который пройдет на сайте МВД.