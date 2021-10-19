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Происшествия19 октября 2021 11:30

Число пострадавших в массовой аварии в центре Калининграда увеличилось до шести

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В ДТП с участием пяти автомобилей на улице Черняховского в Калининграде пострадали шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, 40-летний водитель «Черри» не справился с управлением и врезался в «Мазду», а затем в «Киа», микроавтобус «Мерседес», маршрутку и внедорожник «Мерседес».

В результате столкновения водитель «Черри» и его 4-летняя пассажирка, а также водитель автомобиля «Киа», две 16-летние и 34-летняя пассажирки маршрутки получили телесные повреждения.