Число пострадавших в массовой аварии в центре Калининграда увеличилось до шести

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В ДТП с участием пяти автомобилей на улице Черняховского в Калининграде пострадали шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, 40-летний водитель «Черри» не справился с управлением и врезался в «Мазду», а затем в «Киа», микроавтобус «Мерседес», маршрутку и внедорожник «Мерседес».

В результате столкновения водитель «Черри» и его 4-летняя пассажирка, а также водитель автомобиля «Киа», две 16-летние и 34-летняя пассажирки маршрутки получили телесные повреждения.