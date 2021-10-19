Пьяный калининградец проник в чужое авто и уснул на заднем сиденье

В Зеленоградске сотрудники Росгвардии задержали мужчину за проникновение в чужой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение от дежурного о том, что на ул. Гагарина неизвестный мужчина проник в припаркованный автомобиль. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы выяснили, что хозяин «Рено» обнаружил на заднем сиденье своей машины спящего мужчину. При попытке разбудить он стал вести себя неадекватно, выражался грубой нецензурной бранью, угрожал правоохранителям, а также имел явные признаки алкогольного опьянения.

Несмотря на оказанное сопротивление, росгвардейцы задержали 36-летнего злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.