Калининградец пытался провезти в Литву 20 кг контрабандного янтаря

. Фото: Таможня Калининградской области

Калининградский дальнобойщик пытался вывезти в Литву более 20 килограммов контрабандного янтаря. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Сырец был спрятан в канистре, которая находилась в стационарном ящике-палетнике седельного тягача «Рено».

Общий вес товара составил 21,62 кг. Экспертиза установила, что рыночная стоимость янтаря на территории России составляет почти 200 тысяч рублей.

Таможенники изъяли янтарь, нарушителю грозит крупный штраф, исчисляемый исходя из рыночной стоимости незаконно перемещавшегося янтаря.