В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 19 октября нет света и воды

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В Калининграде во вторник, 19 октября, в течение дня отключено электричество в домах на 17 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов от электричества отключены дома по:

- Московскому проспекту 169а (МАУ ДЮСШ №7), ул. Литовский Вал 27а;

- ул. Грибоедова 9, 13-19, пер. Грибоедова 9, ул. Ленинградская 36;

- ул. Елизаветинская 4, ул. Ген. Челнокова 39б;

- пер. Станочный 1-7, 11, 8, пр-кт Победы 67-79, 91-93 46-48, 52, 56-68, ул. Бассейная 2, ул. Нефтяная 3-15, 4-10, ул. Радищева 94-96, ул. Рылеева 3;

- ул. М. Расковой 15;

- ул. Лесопарковая 1-7, 6-8, 10-16, 18-28, 38, 38а , 41а,б, 43, 49, 49а, 51, 40-42, 52-56,;

- ул. Яблоневая аллея 15, ул. Нахимова 24.

«Водоканал» сообщает об отключении потребителей по адресам:

ул. Горького 153-163 – с 10.00 до 15.00;

Каштановая аллея 107-111 – с 12.00 до 13.00;

Каштановая аллея 130-132 – с 10.00 до 12.00;

ул. Комсомольская 6 – с 12.00 до 13.00;

ул. Комсомольская 17а – с 10.00 до 11.00;

ул. Комсомольская 15 – с 10.00 до 12.00.

На ул. Транспортной 23, 2-6, 14-24 и в Транспортном тупике 1-1а, 7, 7а, 9, 25 воду перекроют до 15 часов для замены пожарного крана.