13 медиков, 13 студентов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 314 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболевания 260 случаев ОРВИ, 21 случай пневмонии и 33 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 51 пенсионер;
- 13 медицинских работников;
- 20 работников образования;
- 22 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
- 16 работающих на промышленных предприятиях;
- 16 работников транспортных предприятий, водителей; привиты 5;
- 21 работник предприятий пищевой промышленности;
- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- сотрудник с/х предприятия;
- 3 сотрудника учреждений культуры;
- 6 сотрудников банка;
- сотрудник санатория;
- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 50 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 5 неорганизованных детей до 6 лет;
- 21 учащийся;
- 13 студентов;
- 52 неработающих.