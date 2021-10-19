13 медиков, 13 студентов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 314 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболевания 260 случаев ОРВИ, 21 случай пневмонии и 33 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 51 пенсионер;

- 13 медицинских работников;

- 20 работников образования;

- 22 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- 16 работающих на промышленных предприятиях;

- 16 работников транспортных предприятий, водителей; привиты 5;

- 21 работник предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- сотрудник с/х предприятия;

- 3 сотрудника учреждений культуры;

- 6 сотрудников банка;

- сотрудник санатория;

- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 50 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 5 неорганизованных детей до 6 лет;

- 21 учащийся;

- 13 студентов;

- 52 неработающих.