Коронавирус за сутки выявили во всех городах Калининградской области

. Фото: Архив "КП"

За сутки в Калининградской области было выявлено 314 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 22 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 99 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 4,

Багратионовский городской округ - 5,

Озерский городской округ – 6,

Балтийский городской округ – 9,

Пионерский городской округ – 3,

Гвардейский городской округ - 9,

Полесский городской округ – 7,

Гурьевский городской округ - 35,

Правдинский городской округ – 5,

Гусевский городской округ – 6,

Светловский городской округ - 23,

Зеленоградский городской округ – 5,

Светлогорский городской округ – 2,

Краснознаменский городской округ – 2,

Славский городской округ – 3,

Ладушкинский городской округ – 3,

Советский городской округ - 39,

Мамоновский городской округ – 6,

Черняховский городской округ – 32,

Неманский городской округ – 9,

Янтарный городской округ – 2.