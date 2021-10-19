Коронавирус за сутки выявили во всех городах Калининградской области

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 314 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 22 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 99 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 4,
Багратионовский городской округ - 5,
Озерский городской округ – 6,
Балтийский городской округ – 9,
Пионерский городской округ – 3,
Гвардейский городской округ - 9,
Полесский городской округ – 7,
Гурьевский городской округ - 35,
Правдинский городской округ – 5,
Гусевский городской округ – 6,
Светловский городской округ - 23,
Зеленоградский городской округ – 5,
Светлогорский городской округ – 2,
Краснознаменский городской округ – 2,
Славский городской округ – 3,
Ладушкинский городской округ – 3,
Советский городской округ - 39,
Мамоновский городской округ – 6,
Черняховский городской округ – 32,
Неманский городской округ – 9,
Янтарный городской округ – 2.