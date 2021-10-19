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Общество19 октября 2021 13:13

В калининградском музее воссоздали кабинет первого губернатора Юрия Маточкина

18 октября Юрию Семеновичу исполнилось бы 90 лет
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Экспозиция будет работать до конца нынешнего года.

Экспозиция будет работать до конца нынешнего года.

Фото: Калининградский областной историко-художественный музей

В областном историко-художественном музее открылась необычная экспозиция. Посетители увидят воспроизведенный рабочий кабинет первого губернатора Калининградской области. Выставка приурочена к 90-летию со дня рождения Юрия Маточкина.

- Здесь показаны личные вещи Юрия Семеновича, книги, фотографии, памятные знаки, удостоверения и дипломы. Дополнил экспозицию раздел, посвященный жене и верной соратнице первого губернатора Валентине Дмитриевне Маточкиной. Именно она в свое время передала в музей представленные на выставке предметы, - рассказали авторы экспозиции.

На должность губернатора Калининградской области Маточкин был назначен президентом России в 1991 году. Юрий Семенович стал одним из авторов закона «Об Особой экономической зоне в Калининградской области», определившего основные направления социально-экономического развития региона.

До марта 2006 года Маточкин был депутатом областной думы 3-го созыва. В Калининграде его именем названа улица, а на стене дома, в котором он жил, установлена мемориальная доска.

В 2009 году при поддержке «Комсомольской правды» была выпущена книга воспоминаний Валентины Маточкиной о муже. Называлась она так же, как и нынешняя экспозиция.

Выставка «Человек. Гражданин. Личность» (12+) работает до конца этого года.