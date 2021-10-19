Жительнице Полесска грозит до 20 лет за сбыт наркотиков

В Полесском районе задержана местная жительница, подозреваемая в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В сентябре 41-летняя жительница одного из поселков в Полесском районе устроилась работать в интернет-магазин распространителем наркотиков и получила указание сбывать «дурь» через «закладки».

В ходе обыска по месту жительства женщины было изъято свыше 300 граммов наркотических средств и психотропных веществ: в частности, героин, метадон, марихуана и др. Ранее злоумышленница уже была судима за сбыт наркотиков, а также за кражу.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.