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Здоровье19 октября 2021 13:35

В Калининградской области на ковид обследовали более миллиона человек

Ежедневно тестируются около тысячи
Николай Литвинов
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во вторник, 19 октября, число обследованных на ковид в Калининградской области превысило миллион. По информации регионального оперштаба, за все время пандемии тесты сдали 1 000 241 человек

- Речь идет не только о жителях области, но и о приезжих, - уточнили в оперативном штабе.

Поскольку некоторые сдают несколько тестов, общее число проведенных исследований на ковид еще больше - 1 058 101 на сегодняшний день. За последние сутки взяты 1218 тестов.

Всего в регионе выявлено 60 224 случая заражения, 52 916 человек выздоровели, умерли 830, под медицинским наблюдением остаются 31 657 человек.