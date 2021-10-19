Мощный циклон «Хендрик» гонит к Калининграду 10-балльный шторм

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К Калининграду стремительно приближается мощная многоцентровая депрессия, получившая имя «Хендрик». Как пишет сообщество «Погода и метеоявления в Калининградской области», наш регион окажется в полном спектре влияния циклона.

- 20-23 октября включительно ожидаются штормовые ветры (особенно на побережье) с порывами до 18-26 м/с (предварительно), интенсивные дожди, - отмечают метеорологи.

По данным портала rp5.ru, первые действительно сильные порывы начнут ощущаться вечером в среду. Пик ненастья, если верить расчетам синоптиков, придется на период с 20.00 четверга до 08.00 пятницы, когда скорость ветра может достигать 25 м/с и больше. По шкале Бофорта это соответствует 10-балльному шторму, при этом максимальные 12 баллов уже считаются ураганом.

Отметим, что официально штормовое предупреждение в Калининградской области на сегодняшний день не объявлено.