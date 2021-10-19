СМИ: Начальника калининградского УМВД Игоря Илларионова переводят в Москву

Игорь Илларионов. Фото: Александр Подгорчук

Начальник регионального УМВД Игорь Илларионов в ближайшее время оставит свой пост и переедет в столицу. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на неопубликованный пока указ президента России № 592. По данным издания, 52-летний Илларионов станет заместителем начальника ГУ МВД по Москве.

Областную полицию Игорь Валентинович возглавил в декабре 2016 года. В 2018-м ему было присвоено специальное звание генерал-майора полиции. Приказом министра внутренних дел Российской Федерации от 6 апреля 2018 года Илларионова наградили медалью МВД России «За безупречную службу в МВД». Указом президента Российской Федерации от 13 мая 2019 года он был награжден орденом Почета.