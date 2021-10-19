В Калининградской области почти 140 тысяч человек вакцинировались от гриппа

В Калининградской области продолжается прививочная кампания против гриппа. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, с начала кампании вакцинировано 139 565 человек, в том числе 13 780 детей.

Показатель охвата иммунизацией против гриппа в 2018 году в Калининградской области составил 45,3%, в 2019-м - 50,3%, в 2020-м - 60% жителей области. В 2021 году планируется привить не менее 60% населения региона.

«Управление Роспотребнадзора по Калининградской области обращает внимание всех работодателей, руководителей организаций и учреждений на обязанность по созданию для работников безопасных условий труда, включающую в себя организацию вакцинации против гриппа в коллективах. Затраты на прививки значительно ниже экономических потерь, которые несет каждый работодатель в результате болезни сотрудников», - говорится в сообщении ведомства.