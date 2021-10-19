Алиханов объяснил, почему власти не будут стимулировать к вакцинации подарками

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Для того, чтобы симулировать жителей активнее прививаться от ковида, в нескольких регионах нашей страны уже не первый месяц проводят различные акции. В Хабаровском крае, например, привитым можно было получить скидку в кафе и ресторанах, в Хабаровске предоставляли бесплатное единоразовое посещение бассейнов и тренажерных залов в ФОКах.

В Калининградской области на такие шаги власти пока не готовы.

- Ничего такого не будет, - рассказал в интервью каналу «ОТР» губернатор Антон Алиханов. - На мой взгляд, кроме статистики и эффективности самой вакцины для разумного человека ничего не нужно. Как-то дополнительно стимулировать защитить себя и свою жизнь - это очень странная политика была бы.

Глава региона также отметил, что власти оказывают «определенное давление» на нежелающих прививаться через антиковидные ограничения.

- Они доставляют неудобства, но мы не говорим, что они вечные. Понимаем, что если сейчас заболеваемость пойдёт на спад, то, в принципе, эти ограничения будем, скорее всего, снимать, - сказал Антон Алиханов.

Полностью интервью с губернатором смотрите в эфире «ОТР» в среду, 20 октября.