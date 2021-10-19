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Здоровье19 октября 2021 16:05

Минздрав создал электронную форму для калининградцев, не получивших QR-код после вакцинации

Заполнить ее можно на сайте ведомства
Николай Литвинов
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Министерство здравоохранения Калининградской области отреагировало на многочисленные жалобы жителей региона, которые не получили QR-код после вакцинации. Теперь на сайте ведомства создана специальная электронная форма, которую необходимо заполнить тем, кто полностью привился, но сертификат с QR-код так и не получил.

В минздраве напоминают, что получение сертификата сертификат возможно на портале Госуслуг (нужна подтвержденная учетная запись) либо в той поликлинике, где делали в прививку (при обращении в регистратуру выбираем пункт «Выдача сертификата о вакцинации»).

- При возникновении проблем при получении сертификата обратитесь в регистратуру для уточнения данных, внесенных в федеральный регистр вакцинированных, - советуют в министерстве.