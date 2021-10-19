Власти сообщили, сколько стоит вакцинация от коронавируса для иностранцев в Калининграде

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Находящиеся в Калининградской области иностранные граждане, а также лица без гражданства могут пройти платную вакцинацию. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иностранцы могут пройти вакцинацию в рабочие дни в отделении медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства Центральной городской клинической больницы на улице Летней с 15 до 19 часов.

Стоимость вакцинации составляет 1 300 рублей. Для организованных групп возможна запись по телефону 8(4012) 391-968.