Новым начальником УМВД по Калининградской области назначен генерал-майор Александр Сокрутенко

Александр Сокрутенко. Фото: 61.мвд.рф

Стало известно имя нового начальника УМВД по Калининградской области. Как сообщает klops.ru, региональную полицию возглавит генерал-майор Александр Сокрутенко.

Новому начальнику 53 года. Он родился 14 января 1968 года в станице Атаманской Павловского района Краснодарского края. Окончил Омскую высшую школу милиции МВД России по специализации «правоведение». Проходил службу в пограничных войсках КГБ СССР.

В органах внутренних дел Александр Николаевич служит с сентября 1988 года. После трагедии в станице Кущевской в 2010 году был назначен на должность начальника отдела МВД России по Кущевскому району.

С мая 2018 года Сокрутенко работал на должности заместителя начальника ГУ МВД России по Ростовской области – начальника полиции. В 2019 году получил специальное звание генерал-майора полиции. Является Почетным сотрудником МВД России, имеет ряд ведомственных наград. Женат, воспитывает троих детей.

Напомним, ранее стало известно о том, что начальник регионального УМВД Игорь Илларионов в ближайшее время оставит свой пост и переедет в столицу, где станет заместителем начальника ГУ МВД по Москве.