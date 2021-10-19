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Здоровье19 октября 2021 19:10

Один из пунктов вакцинации в Калининграде переходит на круглосуточную работу

График начнет действовать 20 октября
Николай Литвинов
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На круглосуточный режим работы переходит пункт вакцинации от коронавируса и гриппа № 2 у центрального входа в ТЦ «Балтия-молл» (Приморское кольцо, 2). Как сообщает пресс-служба правительства, график начнет действовать с 10 утра среды, 20 октября.

Расписание работы круглосуточного пункта выглядит так:

– дневная смена – с 10 до 20 часов;

– пересменка – с 20 до 21 часа;

– ночная смена – с 21 до 9 часов;

– пересменка – с 9 до 10 часов.

В прививочном пункте №1 (ориентир – восточный вход торгового центра) иммунизация проводится по ранее объявленному расписанию: ежедневно без выходных дней с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.15.

Напомним, сегодня в Калининграде открыты 10 мобильных пунктов вакцинации. Полностью привиты уже 338 256 жителей области.