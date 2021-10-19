Калининградец оставил без интернета пять многоквартирных домов

В Калининграде задержан серийный похититель интернет-кабеля. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, ранее с жалобами на неизвестного злоумышленника в ОМВД России по Московскому району обратились жители сразу пяти домов. По их словам, из подвальных помещений был похищен интернет-кабель.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что происшествия произошли в один день в жилых помещениях по улицам Дзержинского и Мукомольной, а также на Ленинском проспекте, - уточняет пресс-служба. - Злоумышленник проникал в подвалы днем, срезал действующий интернет-кабель и скрывался. Тем самым он лишал людей во всем доме интернета. В общей сложности он похитил более трехсот метров медного провода.

Полицейские выяснили, что к совершению преступления причастен 25-летний калининградец, ранее судимый за грабеж. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит лишение свободы на 2 года. Полицейские проверяют злоумышленника на причастность к аналогичным преступлениям.