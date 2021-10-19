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Происшествия19 октября 2021 20:38

Похолодало: в Гурьевском районе мужчина пытался украсть из магазина теплую куртку

Инцидент произошел в поселке Орловка
Иван МАРКОВ
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В поселке Орловка Гурьевского района 23-летний житель Нестерова пытался похитить зимнюю куртку. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, неудачная кража произошла в магазине спорттоваров, и там же молодой человек был задержан.

- С сообщением о совершаемой краже в дежурную часть обратились сотрудники торговой точки, которые заметили, что один из покупателей прячет под своей одеждой свернутую вещь, - уточняет подробности пресс-служба ведомства. - На место незамедлительно прибыли полицейские, которые задержали подозреваемого.

Стражи порядка выяснили, что молодой человек действительно собирался украсть из магазина куртку стоимостью 3700 рублей, чтобы затем продать ее. Установлено, что злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и мошенничество. На этот раз ему грозит два года лишения свободы по статье «Кража».