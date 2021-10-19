В Калининграде на улице Емельянова микроавтобус оседлал внедорожник

ДТП на Емельянова Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

В Калининграде на пересечении улицы Емельянова с Окружной трассой снова произошло серьезное ДТП. На этот раз участниками аварии стали микроавтобус и внедорожник «Тойота». Судя по фото, опубликованному в сообществе автомобилистов, микроавтобус попытался поднырнуть под своего оппонента, в результате чего внедорожник оседлал его.

Один из комментаторов уже успел пошутить по этому поводу: «Красиво залетел, можно резинки на глушителе поменять».

Информации о пострадавших водителях от очевидцев не поступало.