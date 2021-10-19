Мэрия Калининграда: новые корпуса для школ № 57 и 38 строить не будут

Строительство школы на улице Рассветной Фото: Иван МАРКОВ

Во вторник 19 октября губернатор Антон Алиханов написал в своем инстаграме, что строительство школы по улице Рассветной, рассчитанной на 1725 мест, находится в финальной стадии. Одна из молодых мам тут же поинтересовалась в комментариях, планируется ли строительство нового корпуса школы №57 (она находится на улице Флотской).

- По прописке мы относимся к 57 школе, а приходится ездить в 40-ю гимназию на Сельму, - пожаловалась калининградка.

Далее другая калининградка решила сообщить, что школа №38, имеющая два корпуса, также переполнена.

- И школа на Рассветной, ее не спасет, ибо Сельма расстраивается огромными темпами, - написала она.

Вместо главы региона в комментариях появился представитель пресс-службы мэрии города, который дал пояснения по репликам женщин.

- Строительство второго корпуса школы № 57 не планируется из-за отсутствия свободных территорий, - написал представитель мэрии. - Планов по строительству дополнительного корпуса 38 школы нет. Действительно, сейчас часть детей из микрорайона Сельма направляют в 38-ю школу. По предварительным расчетам, именно школа на Рассветной, которая станет самой большой школой областного центра, должна решить проблему. Посещать ее смогут около 2000 ребят.

Комментаторов такой ответ не удовлетворил. Он их, скорее, озадачил, так как в школу на Рассветной, рассчитанную на 1725 мест, уже сейчас планируется «впихнуть» 2000 школьников.

Напомним, что в июле этого года пресс-служба администрации Калининграда сообщила, что всех желающих не смогли принять школы №21, 57, 58 и гимназия №40.