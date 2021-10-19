«Пусть в Гданьске нам спасибо скажут»: Путин раскритиковал работу таможенников в порту Калининграда

На заседании президиума Госсовета, который прошел в формате видеоконференции, президент РФ Владимир Путин обратил внимание на низкую загруженность большинства российских морских портов. По словам главы государства, которые передает «Российская Газета», портовые мощности в России выросли в три раза, однако из 67 портов лишь «6 загружены в полную мощность, а 61 недогружен».

Причиной низкой конкурентоспособности отечественных портов, по словам Владимира Путина, является отсутствие эффективной системы управления грузопотоками с применением цифровых технологий. В качестве примера президент привел ситуацию в Калининграде, где на таможенное оформление уходит примерно 12 часов, а передвижение грузов по самому субъекту федерации занимает всего два часа.

- Результат - у наших соседей в морском порту Гданьска только перевозка с судна на судно увеличилась за 10 лет в 12 раз! Пусть они нам спасибо скажут за нашу нерасторопность и ненадлежащую организацию работы, - пояснил Владимир Путин.