В Калининграде скончался ветеран ФК «Балтика» Вячеслав Арсеньев

Вячеслав Арсеньев Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

В Калининграде вечером 19 октября не стало ветерана ФК «Балтика» Вячеслава Арсеньева. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

- Ему было 66 лет, - уточняет пресс-служба футбольного клуба. - Вячеслав Николаевич был ярким пропагандистом здорового образа жизни, регулярно участвовал в турнирах ветеранов и пристально следил за выступлением родной «Балтики», которой отдал шесть лет своей профессиональной карьеры, сыграв 212 официальных матчей и забив 47 мячей. Арсеньев был мастером штрафных ударов, по праву считаясь одним из лучших в истории нашего клуба исполнителей «стандартов».

Помимо «Балтики» Арсеньев выступал в первенствах России за черняховский «Прогресс» и «Тильзит» (Советск), а в первенствах СССР – за ярославский «Шинник», «Кривбасс» (Кривой Рог) и «Авангард» (Ровно). В 1998 году в составе сборной России он стал чемпионом мира по футболу среди ветеранов.