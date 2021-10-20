В Светлом произошел пожар в пятиэтажке

В Светлом во вторник 19 октября произошел пожар в пятиэтажке на улице Молодежной. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области, сигнал о возгорании поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 13:56.

- В пятиэтажном жилом панельном доме размером 50х15 метров на 4-м этаже, на лестничной клетке размером 3х2 метра, выгорел электрощит, - уточняет подробности происшествия пресс-служба ведомства.

Пожар был ликвидирован подручными средствами до приезда спасателей. Однако на пожар привлекался расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-31 в составе 6 человек и 1 единицы техники.