В Гурьевском районе загорелась водонасосная станция, госпитализирован ее сотрудник

В ночь с 19 на 20 октября в поселке Васильково Гурьевского района произошел пожар на водонасосной станции, расположенной на улице Индустриальной. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области, сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 00:08.

- В одноэтажном здании из газосиликатных блоков размером 30х15 метров (водонасосная станция) выгорела комната отдыха площадью 20 квадратных метров. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Один человек (работник станции) госпитализирован в ЦГКБ с ожогами верхних дыхательных путей, - уточняет пресс-служба ведомства.

Для ликвидации пожара привлекались расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-20, ПСЧ-1 и СПСЧ, в составе 17 человек и 3 единицы техники.