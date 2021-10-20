В Калининграде для участия в съемках сериала «Оффлайн» ищут «дорожных рабочих» и «прохожих»

В Калининграде продолжаются съемки сериала о наркоторговцах «Оффлайн». На этот раз к четвергу 21 октября разыскивают сразу несколько актеров массовки. Как пишет сообщество «Массовка Калининград. Запись на съемки в кино», нужна автомассовка (водители с авто, марка и модель не имеет значения), а также дорожные рабочие (мужчины 25-45 лет в рабочей одежде) и прохожие (мужчины и женщины в возрасте 18-55 лет, одежда сезон август-сентябрь).

Заявки с указанием роли, номером телефона и фотографией в одежде для съемок необходимо присылать бригадиру Анастасии (https://vk.com/ural2021).

За участие актеры получат гонорар в размере 1000 рублей.

Напомним, режиссер сериала «Оффлайн» Кирилл Плетнев. Главная роль досталась Никите Ефремову.