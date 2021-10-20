Калининград вошел десятку популярных направлений отдыха вдвоём в ноябре

. Фото: Александр Подгорчук

Сайт бронирования жилья Tvil.ru выявил самые популярные города для путешествий вдвоём в ноябре.

В топ-10 популярных городов вошли Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Кисловодск, Калининград, Ростов-на-Дону, Москва, Казань, Владивосток и Ярославль.

По статистике Tvil.ru, в ноябре пары планируют отдых от 1 до 10 ночей и тратят на жильё от 1,6 до 4,4 тысячи рублей в сутки. Пары чаще всего бронируют в ноябре отели – 66%, на втором месте – квартиры, 31%.

Десять популярных направлений отдыха вдвоём в ноябре:

Ялта - 1856 руб. / 8 ночей

Сочи - 2167 руб. / 7 ночей

Санкт-Петербург – 2086 руб. / 5 ночей

Кисловодск – 1699 руб. / 9 ночей

Калининград – 1589 руб. / 10 ночей

Ростов-на-Дону - 1850 руб. / 1 ночь

Москва – 4358 руб. / 3 ночи

Казань – 2955 руб. / 3 ночи

Владивосток – 3500 руб. / 4 ночи

Ярославль – 1600 руб. / 2 ночи