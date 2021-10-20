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Общество20 октября 2021 11:14

В Озерском районе при обрушении сарая погиб человек

Трагедия произошла в поселке Шувалово
Виктор Сергеев
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Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В Озерском районе при обрушении кровли надворной постройки погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

Трагедия произошла в поселке Шувалово. По предварительным данным, обрушение кровли надворной постройки во дворе одного из домов произошло в тот момент, когда там находился 48-летний мужчина. Он получил смертельные травмы, от которых умер на месте происшествия.

В настоящее время следователи регионального управления СКР выясняют все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.