В Озерском районе при обрушении сарая погиб человек

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В Озерском районе при обрушении кровли надворной постройки погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

Трагедия произошла в поселке Шувалово. По предварительным данным, обрушение кровли надворной постройки во дворе одного из домов произошло в тот момент, когда там находился 48-летний мужчина. Он получил смертельные травмы, от которых умер на месте происшествия.

В настоящее время следователи регионального управления СКР выясняют все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.