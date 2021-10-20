У жительницы Янтарного изъяли более 30 кг незаконно добытого янтаря

На жительницу Янтарного завели уголовное дело за незаконный оборот янтаря. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

55-летнюю женщину задержали сотрудники ФСБ, когда она ехала на встречу со скупщиком. Оперативники изъяли из ее автомобиля 31 килограмм незаконно добытого янтаря-сырца на сумму более 3,8 млн рублей

По версии следствия, женщина занималась скупкой, хранением и перевозкой заведомо самовольно добытого янтаря. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности злоумышленницы. Полицейские осуществляют оперативное сопровождение расследования.