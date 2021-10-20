Калининградцев приглашают на субботник в замок Рагнит

. Фото: Александр КАТЕРУША

Большой осенний субботник в замке Рагнит пройдет 23 октября. Как рассказали устроители мероприятия, организация «Хранители руин», сейчас замок готовится к консервации стен, но и волонтерские субботники будут продолжаться еще долго, ведь реанимация такого огромного объекта займет годы, потребует много сил и ресурсов.

«В ноябре исполнится два года с начала работ по возрождению руин замка из небытия. Волонтерами перемещены и аккуратно сложены тысячи кирпичей, перелопачены тонны земли и грязи из подвалов и внутреннего двора крепости, все ради великой цели - вдохнуть жизнь в средневековый замок и превратить его в центр истории, туризма и культуры!» - рассказали «Хранители руин».

В субботнике в замке Рагнит участие могут принять все желающие. Для этого достаточно связаться с «Хранителями руин» в соцсетях. Волонтерам предоставляют инвентарь, перчатки и питание на месте уборки. Запланирована экскурсия.

На днях, 17 октября, «Хранители руин» помогали в благоустройстве территории замка Гросс Вонсдорф по приглашению управляющего объектом Владимира Созинова. По его словам, волонтеров не было на этом объекте с 2008 года.