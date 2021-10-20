В Зеленоградске приставы заставили алиментщика перечислить дочери 400 тысяч рублей

. Фото: Служба судебных приставов

Судебные приставы заставили жителя Зеленоградского района рассчитаться с задолженностью по алиментам перед дочерью. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина перечислял алименты на содержание дочери нерегулярно и накопил задолженность в размере 400 тысяч рублей. Его привлекли к административной ответственности, суд назначил горе-отцу наказание в виде обязательных работ на срок 40 часов.

Отработав на благо общества, мужчина перечислил на депозитный счет отделения всю сумму задолженности по алиментам. Деньги уже поступили взыскателю.