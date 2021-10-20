76 школьников, 5 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Александр Подгорчук
За последние сутки в Калининградской области зарегистрирован 321 случай коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 263 случая ОРВИ, 30 пневмоний и 28 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 74 пенсионера;
- 5 медицинских работников;
- 15 работников образования;
- 14 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 7 работающих на промышленных предприятиях;
- 12 работников транспортных предприятий, водителей;
- 8 работников предприятий пищевой промышленности;
- 5 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;
- 11 сотрудников с/х предприятий;
- 3 сотрудника учреждений культуры;
- 4 сотрудника банков;
- сотрудник охранного предприятия;
- 34 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 4 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 6 детей, посещающих 6 детских дошкольных учреждений;
- 76 учащихся;
- 10 студентов;
- 32 неработающих.