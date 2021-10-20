76 школьников, 5 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Александр Подгорчук

За последние сутки в Калининградской области зарегистрирован 321 случай коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 263 случая ОРВИ, 30 пневмоний и 28 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 74 пенсионера;

- 5 медицинских работников;

- 15 работников образования;

- 14 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 7 работающих на промышленных предприятиях;

- 12 работников транспортных предприятий, водителей;

- 8 работников предприятий пищевой промышленности;

- 5 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;

- 11 сотрудников с/х предприятий;

- 3 сотрудника учреждений культуры;

- 4 сотрудника банков;

- сотрудник охранного предприятия;

- 34 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 4 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 6 детей, посещающих 6 детских дошкольных учреждений;

- 76 учащихся;

- 10 студентов;

- 32 неработающих.