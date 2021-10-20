В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 20 октября нет света и воды

. Фото: Архив "КП"

В Калининграде в среду, 20 октября, в течение дня отключено электричество в домах на 22 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на:

- ул. Краснооктябрьская 1-7, 9;

- ул. Октябрьская 44, 29а, 37, 37а, 37, 39-41, 43-51, 53, 55, 55а;

- пр-кт Мира 15-17, 119, 121, 127, 129, 131, 133,193, 197, 204;

- ул. Воздушная 64б, 66а и пер. Воздушный 9-11;

- ул. Красносельская 56, 80, 80а, 67а-б

- пер. Радистов 2;

- пр-кт Победы 72, 72а, 74, 76-78, 101-105, 107-109, 111, 113-115, 117-127,142,

- пер. Ремонтный 9

- Тенистая аллея 13-19( Родильный дом №4)

- ул. Карташева 79а-б, 81, 81а, 85, 68, 68а-б, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124, 126, 125, 127, 129, 131,

- пер. Карташева 119а, 121, 129а, 12-14, 16, 18

- ул. Лужская 3, 3а, 5, 23, 27(СОШ №53), 38-40а, 42-44а, 46-52

ул. Алданская 4 (ВНС ГПКО «Водоканал»)

ул. Магнитогорская 1-3 (ЦТП МУП «Теплосеть»), 1а, 177

ул. Курильская 30

- ул. Славянская 47, 51, 57, 59, 61, 32, 34, 36, 38, 40, 42

- ул. Челюскинская 9-9а, 13, 15, 15а, 17, 17а, 45, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16а

- пер. Аральский 1-1а, 3, 15, 2, 2а-г

- ул. Сухумская 9, 11, 1а, 13, 13а, 8, 10, 12, 16, 16а, 18, 20 и пер. Сухумский 1, 11а, 6;

- ул. Ижорская 21, 21а, 23, 25, 27, 24

- ул. Изумрудная 14

- ул. Каблукова 8а.

На пяти улицах в течение дня отключат холодную воду:

- ул. Чернышевского 82-84 – с 10.00 до 11.00;

- ул. К. Маркса 25-27 – с 10.00 до 13.00;

- ул. Горького 165-175 – с 10.00 до 15.00;

- ул. Офицерская 9 – с 11.00 до 12.00;

- пр-кт Мира 110 – с 12.00 до 13.00.