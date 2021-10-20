Пассажиропоток «Храброво» за год вырос в два раза

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За девять месяцев 2021 года пассажиропоток аэропорта «Храброво» увеличился на 67,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и на 94,5% - по сравнению с 2020 годом, составив 3 052 604 человека. В 2020 году за девять месяцев было обслужено 1 569 813 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

На внутренних авиалиниях за 9 месяцев 2021 года пассажиропоток составил 2 993 219 пассажиров. Рост по сравнению с показателями 2019 года составил 84,8%, по сравнению с 2020 годом - 95,2%.

Пассажиропоток на международных рейсах снизился по сравнению с показателями 2019 года на 71,2%, а по сравнению с 9 месяцами 2020 года, напротив, вырос на 62,6%. С января по сентябрь 2021 года международными рейсами было перевезено 59 385 человек.