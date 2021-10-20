«Почему вы не как все?»: депутат горсовета отказалась снять маску для совместного фото

На общем фото лишь один депутат в медицинской маске Фото: Иван МАРКОВ

В среду, 20 октября, в мэрии Калининграда после окончания заседания горсовета депутаты впервые собрались для общего фото. Однако во время рассадки один из депутатов отказался снять медицинскую маску. Представитель КПРФ Тамилла Чернышева села между единороссами Наталией Курьянович и Олегом Быковым и после просьбы фотографа снять маску хотя бы ради снимка ответила, что между депутатами нет дистанции в полтора метра.

- Да мы же привитые! - возмутились со всех сторон депутаты.

- Я тоже делала прививку, но есть определенные правила, - возразила Чернышева и показывать лицо наотрез отказалась.

Тогда Олег Быков попытался найти персональный подход: «Ну что ж это вы? Почему вы не как все?»

- Вот и неправда, - ответила Чернышева. - Я как все. У нас медицинские маски в помещениях все носят.

Отметим, что остальные представители фракции коммунистов свои маски все-таки сняли.