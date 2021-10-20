Депутат горсовета Калининграда предложил обсудить законность введения QR-кодов

Елена Гладилина Фото: Иван МАРКОВ

В среду, 20 октября, депутат от фракции КПРФ Елена Гладилина на заседании городского Совета Калининграда предложила обсудить законность постановления регионального правительства № 134 от 16 марта 2020 года «О введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности…» и поправок к нему. По ее словам, подписные листы с требованием об этом были переданы представителями «Родителей Калининграда».

- Люди очень недовольны. У нас есть военнослужащие и пенсионеры, которые не регистрировались и не имеют сертификатов (прививочных. - Ред.), они получают только справки. Идет сегрегация между привитыми и непривитыми. Граждане недовольны, что сейчас принимаются меры в торговых центрах. Повторюсь, что военнослужащих не пускают, хотя они имеют справку о прививке. Вопрос: мы заботимся о здоровье или нам нужны QR-коды и всех зарегистрировать на едином портале госуслуг?

По словам Гладилиной, транспорт ездит по городу переполненным, но в торговые сети не пускают людей без QR-кодов.

- Мы приглашаем специалистов, врачей и юристов, работает целая комиссия, поэтому мы хотим общественных слушаний, - добавила депутат.

Глава города Евгений Любивый ответил, что вакцинация является добровольной, а «охранники делают то, что им представляется необходимым».

- Не надо раскачивать эту историю, она и так уже… - отреагировал он на реплику Гладилиной. Далее глава предложил принять информацию к сведению и обсудить ее позже.