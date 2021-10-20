Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

За сутки в Калининградской области был выявлен 321 случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 22 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 121 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 9,
Багратионовский городской округ - 8,
Озерский городской округ – 5,
Балтийский городской округ – 14,
Пионерский городской округ – 10,
Гвардейский городской округ - 7,
Полесский городской округ – 14,
Гурьевский городской округ - 18,
Правдинский городской округ – 13,
Гусевский городской округ – 7,
Светловский городской округ - 8,
Зеленоградский городской округ – 13,
Светлогорский городской округ – 1,
Краснознаменский городской округ – 5,
Славский городской округ – 17,
Ладушкинский городской округ – 2,
Советский городской округ - 1,
Мамоновский городской округ – 5,
Черняховский городской округ – 20,
Неманский городской округ – 22,
Янтарный городской округ – 1.