Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

За сутки в Калининградской области был выявлен 321 случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 22 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 121 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 9,

Багратионовский городской округ - 8,

Озерский городской округ – 5,

Балтийский городской округ – 14,

Пионерский городской округ – 10,

Гвардейский городской округ - 7,

Полесский городской округ – 14,

Гурьевский городской округ - 18,

Правдинский городской округ – 13,

Гусевский городской округ – 7,

Светловский городской округ - 8,

Зеленоградский городской округ – 13,

Светлогорский городской округ – 1,

Краснознаменский городской округ – 5,

Славский городской округ – 17,

Ладушкинский городской округ – 2,

Советский городской округ - 1,

Мамоновский городской округ – 5,

Черняховский городской округ – 20,

Неманский городской округ – 22,

Янтарный городской округ – 1.