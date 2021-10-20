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Здоровье20 октября 2021 16:36

В Калининградской области на карантин закрыто более 180 классов

Классы закрыты в школах в 12 муниципалитетах
Виктор Сергеев
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В учебных учреждениях Калининградской области на карантин закрыт 181 учебный класс. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

Классы закрыты в школах в 12 муниципалитетах: Калининграде, Балтийске, Гвардейске, Гурьевске, Гусеве, Краснознаменске, Нестерове, Озерске, Правдинске, Светлом, Советске, Черняховске.

Всего в области на карантине находятся 1 632 школьника, что составляет 1,3 % от общего числа обучающихся. Полностью закрытых школ и детсадов в области нет, заявили в коронавирусном опершабе.