Антон Алиханов: Надеемся, до конца года увидим серьезный приток врачей в регион

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Региональные власти рассчитывают на серьезный приток медицинских работников в ближайшее время. Об этом губернатор Антон Алиханов рассказал в интервью каналу «ОТР».

- Кадровый голод в медицинской сфере есть во всех регионах нашей страны, - отметил губернатор. - Мы достаточно активно занимаемся этим, последние годы у нас есть кадровая программа отдельная, подъемные выплачиваются, квартиры служебные, ну и многое другое. Со следующего года мы будем выплачивать субсидии на улучшение жилищных условий для медицинских работников в том числе. В этом году начали такую программу с учителями, поэтому очень сильно обновился кадровый состав за последние годы.

По словам Антона Алиханова, из других регионов в Калининградскую область переехали много врачей «целыми семьями».

- Выпускники нашего Балтийского федерального университета, выпускники других вузов медицинских приезжают к нам, обновление кадровое происходит, и приток виден, мы его чувствуем, - сказал губернатор. - В этом году мы удвоили подъемные и, собственно, надеемся, что до конца года увидим серьезный приток, особенно в отдаленных муниципалитетах, где дефицит кадров чувствуется зачастую наиболее остро.

Полностью интервью с губернатором смотрите в эфире «ОТР» в среду, 20 октября, в 18.30 по калининградскому времени.