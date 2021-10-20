Из-за приближения циклона «Хендрик» в Калининградской области объявлено штормовое предупреждение

Самые сильные порывы традиционно ожидаются на побережье. Фото: Виктор Гусейнов

Главное управление МЧС России по Калининградской области официально объявило в регионе штормовое предупреждение.

- Начиная со второй половины дня 21 октября ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 25-27 м/с, - сообщает ведомство.

Как уже сообщал сайт kp.ru, к нашему региону приблизился мощный циклон «Хендрик». Стихия задержится у нас на двое суток - ожидается, что ветер начнет стихать только в субботу. Все это время в Калининграде будут идти дожди, а атмосферное давление завтра упадет до крайне низких значений - 738-740 миллиметров ртутного столба.

В МЧС рекомендуют при вынужденном пребывании под открытым небом находиться в отдалении от зданий, избегать нахождения на мостах, путепроводах, в непосредственной близости от рекламных конструкций, не укрываться под отдельно стоящими деревьями. Кроме того, не стоит подходить близко к опорам линий электропередачи, трансформаторным подстанциям. Нельзя выходить на водоемы на лодках и других маломерных судах.

Единый телефон службы спасения: 101 (с мобильного телефона можно набрать 112, а со стационарного - 01). Звоните по нему, если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия, когда требуется помощь спасателей.