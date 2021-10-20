Суд обязал мэрию Калининграда отремонтировать четыре улицы

Прокуратура Калининграда в ходе проверки выявила многочисленные нарушения в сфере безопасности дорожного движения в областном центре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокурорские работники обратили внимание, что на ул. Орудийной, ул. Сурикова, ул. Старокаменной, а также в пер. Старокаменном отсутствуют заездные карманы и павильоны остановочных пунктов, местами проезды обустроены из железобетонных плит, дороги имеют многочисленные выбоины и просадки. Кроме того, на этих улицах отсутствуют тротуары или пешеходные дорожки.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать мэрию разработать проектно-сметную документацию и до января 2024 года осуществить капитальный ремонт улиц.

Решением суда иск прокурора удовлетворен в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило. В настоящее время капитальный ремонт улиц выполнен частично.