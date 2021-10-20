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Общество20 октября 2021 18:12

В «Калининград-ГорТрансе» объяснили, почему стали меньше тратить денег на дезинфекцию трамваев и троллейбусов

Руководитель предприятия рассказал, на чем получилось сэкономить
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Сотрудники "ГорТранса" сами научились дезинфицировать автобусы и трамваи.

Сотрудники "ГорТранса" сами научились дезинфицировать автобусы и трамваи.

Фото: мэрия Калининграда

Муниципальное предприятие «Калининград-ГорТранс» сегодня тратит денег на обработку транспорта дезсредствами в три раза меньше, чем в марте 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города (правда, объемы средств для сравнения не приводятся).

- Вначале подрядчика мы привлекали (для обработки), но с учетом экономической эффективности было принято решение обучить свой персонал, приобрести оборудование для обработки транспорта своими силами, - рассказывает директор предприятия Владимир Фомин.

По словам руководителя, уже второй месяц сотрудники «ГорТранса» автобусы, трамваи и троллейбусы обрабатывают самостоятельно.

- Впоследствии мы еще доукомплектуем мойку автоматическим оборудованием, - рассказал о планах Фомин. - Дезсредства имеют все сертификаты, их рекомендовано использовать в том числе в больницах, магазинах, школах, детских садах, кафе, парикмахерских и на предприятиях пищевой промышленности.

Весь подвижной состав обрабатывается по вечерам, ежедневно.

- Транспорт загоняют в бокс, где распыляют дезраствор внутри салона. Также моют им и снаружи. Время экспозиции активного вещества антисептика не превышает одного часа, что позволяет на следующее утро выпускать на линию абсолютно безопасные для человека автобусы, троллейбусы и трамваи, - уточнил директор.