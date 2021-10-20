В Калининграде застройщик-должник высадил 39 лип

На проспекте Мира застройщик-должник высадил 39 лип. Фото: мэрия Калининграда

В администрации Калининграда сообщают, что «постепенно количество должников по компенсационным посадкам удается сокращать». И в качестве свежего примера столь позитивной динамики приводят действия застройщика «Досеан-Строй».

- Компания получила порубочный еще в 2016 году, но только вчера сделала то, что должна была сделать уже давно, - высадить 39 лип. Хотя для закрытия порубочного ей достаточно было 35 деревьев, именно столько она и спилила ради строительства дома на проспекте Мира, - сообщили в горадминистрации.

Власти отмечают также, что за последние шесть месяцев отдел озеленения администрации провел «колоссальную работу с должниками прошлых лет».

- За это время совместными усилиями с коллегами из других ведомств удалось сократить количество незакрытых порубочных билетов за 2016-2019 годы с 42 до 33. Число невысаженных зеленых насаждений за это время сократилось с 6120 до 2287 штук.

Специалисты заверили, «первый год после посадок уходом занимается подрядчик, мы не вмешиваемся (разве что советы даем)».

- Спустя вегетативный период, когда видно, что дерево окрепло и прижилось, его ставят на баланс города, и тогда уже уход за ним осуществляет наша «Чистота», если на городской земле, если на придомовой - собственники, - прокомментировали в администрации.