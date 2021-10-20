В Калининграде водитель снял с личного счета работодателя 30 тысяч рублей

Водитель попросил у хозяина 100 рублей, а взял 30 тысяч. Фото: Олег ЗОЛОТО

В отдел полиции Московского района Калининграда обратился горожанин с заявлением о пропаже 30 тысяч рублей со своего банковского счета.

Сотрудники отдела уголовного розыска установили, что деньги похитил 28-летний калининградец, который периодически оказывал потерпевшему услуги в качестве личного водителя.

- В тот день, находясь дома у работодателя, злоумышленник попросил разрешения воспользоваться его мобильным телефоном, чтобы пополнить свой баланс на 100 рублей. Однако, пользуясь тем, что 53-летний горожанин плохо видит, через приложение «Мобильный банк» перевел на свой счет гораздо большую сумму, - рассказали в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

В отношении ранее несудимого молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Подозреваемый может лишиться свободы на срок до 6 лет.