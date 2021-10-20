В региональном минобре отреагировали на решение педколледжа выселять из общежития студентов без QR-кода

Студенты педколледжа готовятся проходить практику в детских садах и школах. Фото: СОЦСЕТИ

В инстаграме губернатора Антона Алиханова одна из подписчиц усомнилась в правильности решения администрации педагогического колледжа Черняховска ограничить доступ в общежитие студентам, не имеющих QR-кода о вакцинации против коронавируса.

- То есть если выселить непривитых студентов из общежития, то ситуация с коронавирусом сразу разрешится? – поставила вопрос ребром Анна. - А на учебе студенты не будут пересекаться друг с другом? Руководство колледжа предлагает родителям снимать квартиры. Но я не уверена, что у родителей есть такая возможность. Посмотрите (объявления), что и за какие деньги предлагают. Это не реально.

Прокомментировал эти вопросы представитель министерства образования Калининградской области.

- Выселять студентов из общежитий не будут. Эта информация была недостоверной, с руководителем колледжа уже провели беседы, - сообщили в ведомстве.

Напомним, в минувшие выходные руководство педагогического колледжа Черняховска объявило в «ВКонтакте», что с запускает процесс выселения невакцинированных студентов.

Вскоре в той же социальной сети появилось обращение директора колледжа Татьяны Гозман к совершеннолетним студентам о необходимости как можно быстрее и активнее пройти иммунизацию.

- Мы находимся в ситуации ограничений и запретов в самом колледже уже третий учебный год, - говорится в обращении. - Практика прошедших лет показала, что дистанционное обучение не помогает вам качественно освоить профессиональные компетенции будущего педагога. В этом учебном году базы практики – образовательные организации области не имеют права допустить вас на свою территорию без предъявления сертификата о вакцинации… От всех нас требуется решительность и общее желание внести свой личный вклад в борьбу с COVID-19… Вакцинация поможет взять распространение инфекции под контроль и вернуть нашу повседневную жизнь в обычное русло.

Добавим, в колледже уже организована работа выездного пункта вакцинации, студенты откликнулись на призыв. В общежитие без прививки жить можно, а вот на практику в школу или детский сад без сертификата не пустят.